Федерация бокса Молдовы сотрудничает с Национальным антидопинговым агентством

В соответствии с положениями «Соглашения о сотрудничестве на 2024 год между Федерацией бокса и Национальным антидопинговым агентством (ANAD)», в офисе Федерации 27 сентября проведён семинар с участием ведущих тренеров и боксёров.
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