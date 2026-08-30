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temapenza

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Кухонные полотенца опять пахнут чистотой: секрет не в порошке, а в том, что стоит сделать до стирки

Кухонные полотенца стремительно копят масло, соусы, кофе и остатки других товаров. Даже после стирки они остаются жесткими и сохраняют стойкие запахи пищи.

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