Кухонные полотенца опять пахнут чистотой: секрет не в порошке, а в том, что стоит сделать до стирки

Кухонные полотенца стремительно копят масло, соусы, кофе и остатки других товаров. Даже после стирки они остаются жесткими и сохраняют стойкие запахи пищи.
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