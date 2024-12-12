Аморим об отставке Эшуорта из «МЮ»: «Это не лучшая ситуация, но важно, что мы продолжаем идти своим путем. Уход одного человека ничего не меняет»

Ранее функционер покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе. «Хочу сказать, что с первого дня я почувствовал огромную поддержку со стороны владельцев, со стороны [генерального директора] Омара [Беррады], со стороны директора Джейсона Уилкокса, и Дэна в том числе.