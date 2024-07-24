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Угаров про Марио и «Зенит»: «Кто-то должен нести наказание. Ненормально, что деньги потрачены, а его не использовали. Таких пассажиров в команде хватает»

Угаров про Марио и «Зенит»: «Кто-то должен нести наказание. Ненормально, что деньги потрачены, а его не использовали. Таких пассажиров в команде хватает»

– «Зенит» официально объявил об уходе Марио Фернандеса. Как думаете, правильно ли поступило руководство петербуржцев? – Руководство петербуржцев неправильно поступило, когда его взяло.

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