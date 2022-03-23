Бороться за повышение футбольное "Динамо" будет с новым тренером

Футбольный клуб "Динамо-Владивосток" покинул главный тренер Сергей Бойко. Специалист, являющийся уроженцем Украины, по данным ИА PrimaMedia, долгое время пребывал в нестабильном состоянии и сам выступил с инициативой разорвать контракт.