Бороться за повышение футбольное "Динамо" будет с новым тренером

Футбольный клуб "Динамо-Владивосток" покинул главный тренер Сергей Бойко. Специалист, являющийся уроженцем Украины, по данным ИА PrimaMedia, долгое время пребывал в нестабильном состоянии и сам выступил с инициативой разорвать контракт.
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