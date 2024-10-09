Путешествуем с японкой Хисако на велосипедах по югу Франции

Обратите внимание: Путешествуем на Азорские острова. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост!"> Вечером мы остановились в канале и наловили устриц и мидий, а также поймали марлину на морского червя.
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