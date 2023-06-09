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В каких странах производится бытовая техника. Инфографика

Многие марки бытовой техники, несмотря на свое «иностранное» звучание, имеют прямое отношение к , а сама продукция — стиральные машины, холодильники, телевизоры, мультиварки, миксеры и фены — собирается в Китае, Турции, Польше, Белоруссии и России.

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