Старики-разбойники: в Италии арестована банда пожилых вооруженных грабителей

Банда из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известных в криминальном мире Рима своим упорством в совершении серии вооруженных ограблений почтовых отделений в городе, была арестована полицией Италии.
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