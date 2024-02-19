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Старики-разбойники: в Италии арестована банда пожилых вооруженных грабителей

Старики-разбойники: в Италии арестована банда пожилых вооруженных грабителей

Банда из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известных в криминальном мире Рима своим упорством в совершении серии вооруженных ограблений почтовых отделений в городе, была арестована полицией Италии.

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