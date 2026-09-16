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У Карпукаса 1-е очко за «Зенит» – ассист на Глушенкова в матче с «Балтикой»

Артем Карпукас сделал первое результативное действие в составе « Зенита ». Полузащитник отдал голевую передачу на Максима Глушенкова , открывшего счет на 9-й минуте матча с «Балтикой» в рамках 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:0, первый тайм).

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