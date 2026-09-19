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Явка на выборах в Алтайском крае превысила 26% к середине второго дня голосования

Явка на выборах в Алтайском крае превысила 26% к середине второго дня голосования

Свои голоса отдали 451 914 человек По состоянию на 15:00 19 сентября в Алтайском крае проголосовали 451 914 избирателей — 26,25% от общего числа внесенных в списки.

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