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Энцо – 16-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

16 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули. Еще одним новичком лондонского клуба стал 22-летний полузащитник Энцо Фернандес, которого «Челси» купил у «Бенфики» за 121 миллион евро (106,8 млн фунтов).

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