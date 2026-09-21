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Авторадио

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В МВД призвали сразу сбрасывать звонки о кредитах и угрозе счетам

Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счёту или попытке оформить кредит.

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