Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүме куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды, дип хәбәр итә Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым