Украина превращается в большую Авдеевку. Зеленский огрызнулся. Вышло стыдно

От Зеленского последовал новый указ – бетонировать позиции, ведь скоро придут русские! Обозреватель Царьграда выяснял, как стоит расценивать такое решение и что на этот счёт думает первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.
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