Названы два знака восточного зодиака, которые окажутся на вершине мира до 31 марта

Руслана Краснова составила тайский гороскоп на конец месяца. Тайский гороскоп 123RF/legion-media.ru Астролог Руслана Краснова составила тайский гороскоп на конец месяца и сообщила, что ожидает знаки восточного гороскопа.
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