Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине» 

Сергей Собянин рассказал об обновлении подвижного состава МЦД«Иволги» и «Ласточки» — эти названия давно знакомы миллионам пассажиров, которые ежедневно пользуются современными и удобными поездами МЦК и МЦД.
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