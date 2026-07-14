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Аргументы и Факты

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Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине» 

Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в «Активном гражданине» 

Сергей Собянин рассказал об обновлении подвижного состава МЦД«Иволги» и «Ласточки» — эти названия давно знакомы миллионам пассажиров, которые ежедневно пользуются современными и удобными поездами МЦК и МЦД.

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