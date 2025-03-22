Калужскому пенсионеру за кражу соседского песка грозит 5 лет тюрьмы

В Козельском районе возбудили уголовное дело по факту кражи песка с незаконным проникновением. Мужчина купил участок бывшего сельскохозяйственного предприятия и собирался ее восстанавливать, для этого завез песок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии