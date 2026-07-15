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На Кубани реки снова могут подняться: объявлено штормовое предупреждение

На Кубани реки снова могут подняться: объявлено штормовое предупреждение

На Кубани обновили данные о неблагоприятных погодных условиях. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток 15 июля и в течение 16 июля в регионе прогнозируется комплекс опасных метеоявлений.

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