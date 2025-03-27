БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Союзном государстве востребована комплексная «льняная» повестка

В Союзном государстве востребована комплексная «льняная» повестка

Леонид АЛЕКСЕЕВ  В 2024-м и начале текущего года проявились тенденции к комплексному сотрудничеству РФ и Белоруссии в льноводстве-льнопереработке.

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