Трамп победил Харрис на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

TASS/AP/Matt Rourke Бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом США Камалой Харрис на "президентских выборах", которые устроил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
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