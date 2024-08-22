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Трамп победил Харрис на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

Трамп победил Харрис на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

TASS/AP/Matt Rourke Бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом США Камалой Харрис на "президентских выборах", которые устроил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

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