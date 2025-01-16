Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Добрый Кот
    "Черножопая сволочь"-люблю, когда люди называют вещи своими именами."Вот вам и мигран...
  • Сергей Иванов
    И не только ему, а и его сыночку-наркоману!Дед Деменций жжот
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    Да, что-то не везёт челябинцам в последнее время... И опять многострадальное Коркино..... И опять черножопая сволочь,..."Вот вам и мигран...

Ситуация неожиданно разрешилась

Ситуация неожиданно разрешилась

Итак, разобравшись с моральными основами «хорошей семьи Самадовых», надо обратиться к их главе (или не главе, я уже и сам не понимаю, кто он там у них, раз семью называют по фамилии его жены) Рамазану Рахимову, который уже вот как 14 лет русский гражданин, но всех готов рвать именно за Таджикистан (скрин 1), но не за Россию.

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