Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста

Арнольд Шварценеггер за последние несколько лет обзавелся несколькими питомцами. Так актер пытается справиться с кризисом среднего возраста, сказал его сын Патрик в подкасте Literally! With Rob Lowe, передает daily.
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