Оперштабы развернули в Саратове и Энгельсе после атаки беспилотников

Оперативные штабы развернули в Саратове и Энгельсе после атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области, их задачей станет оказание помощи жильцам повреждённых в результате атаки дронов домов.
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