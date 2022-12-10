Лобовое столкновение иномарок привело к гибели трех человек на трассе в Оренбуржье

Три человека стали жертвами жуткой аварии в Оренбургской области. Дорожная трагедия случилась на 628-м километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
Три человека стали жертвами жуткой аварии в Оренбургской области. Дорожная трагедия случилась на 628-м километре автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
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