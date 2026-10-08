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Царьград

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Военные РФ продолжают установку антидроновых сеток вопреки угрозам

Военные РФ продолжают установку антидроновых сеток вопреки угрозам

Военные Российской Федерации, несмотря на угрозы со стороны беспилотников, продолжают устанавливать антидроновые сетки.

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