Расписание матчей КХЛ на 10 октября

КХЛ объявила расписание и результаты матчей на 10 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. В ближайших встречах хоккейные команды представят зрелищные поединки и продолжат борьбу за лидерство в лиге.
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