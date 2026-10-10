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Регионы России

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Расписание матчей КХЛ на 10 октября

Расписание матчей КХЛ на 10 октября

КХЛ объявила расписание и результаты матчей на 10 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. В ближайших встречах хоккейные команды представят зрелищные поединки и продолжат борьбу за лидерство в лиге.

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