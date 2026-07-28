⚡️ Еще два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из керченских улиц Советник Главы Крыма Олег Крючков.
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⚡️ Еще два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из керченских улиц Советник Главы Крыма Олег Крючков.