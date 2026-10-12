Сергей Миронов предложил бесплатный доступ бойцам СВО и ветеранам-инвалидам к бизнес-залам аэропортов и вокзалов

По словам Миронова, законодательство уже предусматривает бесплатный проезд военнослужащих по служебной необходимости и дает возможность бойцам СВО выбирать без дополнительной платы удобные места в самолетах при покупке билетов.
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