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Регионы России

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Сергей Миронов предложил бесплатный доступ бойцам СВО и ветеранам-инвалидам к бизнес-залам аэропортов и вокзалов

Сергей Миронов предложил бесплатный доступ бойцам СВО и ветеранам-инвалидам к бизнес-залам аэропортов и вокзалов

По словам Миронова, законодательство уже предусматривает бесплатный проезд военнослужащих по служебной необходимости и дает возможность бойцам СВО выбирать без дополнительной платы удобные места в самолетах при покупке билетов.

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