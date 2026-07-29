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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «В мое время никто не метался по командам, капитализм испортил людей. Я стал бы предателем, согласившись перейти в «Динамо». Сейчас таких понятий нет»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в СССР не было принято переходить в новую команду ради увеличения зарплаты.

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