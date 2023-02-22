Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Лейпцигом»

Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «РБ Лейпциг». Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на «Ред Булл Арене» завершился вничью со счетом 1:1.
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