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В Алтайском крае выявили опасного вредителя в партии декоративных растений из Китая

В Алтайском крае выявили опасного вредителя в партии декоративных растений из Китая

В 175 образцах веток лепидиума обнаружили коконы табачной белокрылки Специалисты Алтайского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК провели проверку партии декоративных растений, предназначенных для составления букетов.

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