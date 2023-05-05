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Мечеть Хасана II в Касабланке

Мечеть Хасана II в Касабланке

Педыдущая история - https://moya-planeta.ru/reports/view/marokko Ко всем привычным туристу местам, стоит в Касабланке на берегу Атлантического океана очень красивая мечеть Хасана ll.

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