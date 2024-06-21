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Guardian: Скрипали отказались участвовать в расследовании своего отравления

Guardian: Скрипали отказались участвовать в расследовании своего отравления

Отец и дочь Сергей и Юлия Скрипали отказываются присутствовать на судебном слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, объясняя свое решение беспокойством за собственную безопасность, пишет издание Guardian.

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