Минтранс предложил новый вид перевозок

В России могут появиться перевозки пассажиров и багажа по запросам. Посадка и высадка россиян, захотевших воспользоваться новацией, предусматривается только на остановках, где это не запрещено дорожными знаками.
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