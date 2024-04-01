Пограничные препоны и ограничение для ввоза авто - снимет ли Польша запрет?

Перегонщики и автомобильные фирмы в ожидании новостей из Польши. Предполагается, что именно сегодня будет снят запрет или хотя бы поступят разъяснения для тех, кто застрял на границе и не может привезти в Беларусь машины.
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