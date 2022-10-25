Япония усиливает давление, чтобы продавить цифровизацию

Японское правительство усилило нажим на несогласных с цифровизацией граждан, сообщив им, что они должны подписаться на цифровые удостоверения личности или потерять доступ к государственной медицинской страховке, сообщает 25 октября The Japan Today.
Японское правительство усилило нажим на несогласных с цифровизацией граждан, сообщив им, что они должны подписаться на цифровые удостоверения личности или потерять доступ к государственной медицинской страховке, сообщает 25 октября The Japan Today.
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