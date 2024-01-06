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Концерт «Всё начинается с любви» в честь 95-летия поэта Андрея Дементьева покажут на телеканале «Культура»

Концерт «Всё начинается с любви» в честь 95-летия поэта Андрея Дементьева покажут на телеканале «Культура»

7 января в 20.40 на телеканале «Культура» будет показана телеверсия концерта «Всё начинается с любви», приуроченного к 95-летию со дня рождения одного из выдающихся поэтов второй половины XX века, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств РФ, почетного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева.

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