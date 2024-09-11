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В Британии рады, что сэкономили на утилизации техники, помогая Украине

В Британии рады, что сэкономили на утилизации техники, помогая Украине

Экономии средств на утилизацию добилось министерство обороны Великобритании передавая свое устаревшее снаряжение вооруженным силам Украины, 11 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на данные отчета Национального контрольно-ревизионного управления.

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