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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Ни одно противоправное деяние в отношении судебного исполнителя не останется без внимания

Ни одно противоправное деяние в отношении судебного исполнителя не останется без внимания

По роду своей деятельности судебные исполнители иногда сталкиваются с гражданами, которые не подчиняются их законным требованиям и допускают неправомерные деяния в отношении представителей органов принудительного исполнения, оказывают неповиновение, применяют насилие либо угрожают насилием, оскорбляют.

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