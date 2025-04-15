Ни одно противоправное деяние в отношении судебного исполнителя не останется без внимания

По роду своей деятельности судебные исполнители иногда сталкиваются с гражданами, которые не подчиняются их законным требованиям и допускают неправомерные деяния в отношении представителей органов принудительного исполнения, оказывают неповиновение, применяют насилие либо угрожают насилием, оскорбляют.