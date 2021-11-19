Daily Storm

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Суд заключил под стражу депутата-коммуниста по делу о растлении малолетних

Суд заключил под стражу депутата-коммуниста по делу о растлении малолетних

Приморский парламентарий Артем Самсонов держит голодовку, требуя независимой экспертизы на полиграфеДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, был заключен под стражу.

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