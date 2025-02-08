Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Впечатление, что работу наших чиновников, в процессе, ВООБЩЕ никто не контролирует. Только когда "жареный петух" клюн...Ещё один удар по ...
  • Sergey Ivanov
    Многие недооценивают роль идеологии. На самом деле общественная идея- мощное средство воздействия и управления массам...Предательство на ...
  • Sergey Ivanov
    Ну, в последнем вы не совсем правы. Эти ребятки строят Ельцин- центры (и этот в Москве- не последний!) вовсе не из чу...Предательство на ...

Русские бойцы поразили особый объект на Украине: Нефтегазовый ресурс становится разменной монетой?

Русские бойцы поразили особый объект на Украине: Нефтегазовый ресурс становится разменной монетой?

В Минобороны России сообщили о нанесённом поражении объекту газонефтяной отрасли, работавшем на украинскую "оборонку".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх