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ЧЕ-2024. Девушки (U20). 1/8 финала. Испания – Литва, Италия сыграет с Сербией и другие матчи

Испания против Литвы, Италия сыграет с Сербией. Чемпионат Европы Девушки (U20) Клайпеда и Вильнюс, Литва Плей-офф 1/8 финала Германия – Финляндия 10 июля.

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