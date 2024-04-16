Си Цзиньпин озвучил четыре принципа урегулирования украинского конфликта

лл

лина любимцева

Я что-то совершенно не отследила никакую конкретную "китайскую формулу мира"...Общие слова, ни о чем. Лишь бы сказать. И с чего это российский МИД считает эту лабуду "наиболее жизнеспособной"... ГДЕ ЖИЗНЬ там - покажите!!