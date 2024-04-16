Председатель КНР предложил четыре принципа, которые, по его мнению, помогут урегулировать российско-украинский конфликт.
Си Цзиньпин озвучил четыре принципа урегулирования украинского конфликта
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я что-то совершенно не отследила никакую конкретную "китайскую формулу мира"...Общие слова, ни о чем. Лишь бы сказать. И с чего это российский МИД считает эту лабуду "наиболее жизнеспособной"... ГДЕ ЖИЗНЬ там - покажите!!
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15 час.
Виктор Горшков
При настоящим положением в политике со стороны Запада и Украины ,Китайская инциатива не приемлена. России необходимо добиваться своих целей ,т.е. только капитуляция Украины иначе обязательно наступит время и Запад с США накопят еще более мощное оружие вокруг границ России,и разовьют мощнейшую антироссийскую компанию по одурачиванию нашей молодежи.
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15 час.
Диана Мальгинова
Вы правы, не китаю советовать.
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3 час.
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