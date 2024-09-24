«Невидимки»: Не вижу ничего странного

Новогодний капустиник, презирающий стандарты русской комедии Испокон веков в Москве обитали невидимки — по разным причинам попадали в речку Неглинку, спрятанную в трубу, и становились для всех незаметными.
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