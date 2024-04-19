В Красноярске таинственную усадьбу на Каче продают под отель за 97 млн

В Красноярске по-прежнему продают загадочную усадьбу в районе Северного шоссе возле Качи. Но, если ранее ее пытались продать как участок с жилым домом, то сейчас недвижимость перекочевала в отдел коммерческих объектов.
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