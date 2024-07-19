Проект планировки для развязки ШМСД подготовили в Санкт-Петербурге

Ее протяженность должна составить 2,4 км В четверг, 18 июля, стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подготовил проект планировки и межевания территории для развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на пересечении с Союзным проспектом и Энергетиков.