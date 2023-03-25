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Взрывы прогремели в Краматорске и Славянске в подконтрольной киевскому режиму части ДНР

Взрывы прогремели в Краматорске и Славянске в подконтрольной киевскому режиму части ДНР

В ночь на субботу, 25 марта, в Краматорске и Славянске в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики прогремели взрывы.

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