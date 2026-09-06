Киев запретил въезд польскому историку на похороны жертв Волынской резни

Запрет на въезд на Украину сотруднику польского Института национальной памяти (IPN) Михалу Секирке применили украинские пограничники, когда историк направлялся на похороны польских жертв Волынской резни, сообщает 4 сентября портал Kresy.
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