Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил, что США нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. «Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — цитирует его РИА Новости.