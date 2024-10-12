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Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил, что США нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. «Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — цитирует его РИА Новости.

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