Белла Хадид рассказала о проблемах со здоровьем. Обширную историю своих проблем со здоровьем из-за болезни Лайма, заболевания переносимого клещами, которым она первоначально заразилась в 2012 году, раскрыла известная американская модель Белла Хадид.