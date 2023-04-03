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Белла Хадид рассказала о проблемах со здоровьем

Белла Хадид рассказала о проблемах со здоровьем

Белла Хадид рассказала о проблемах со здоровьем. Обширную историю своих проблем со здоровьем из-за болезни Лайма, заболевания переносимого клещами, которым она первоначально заразилась в 2012 году, раскрыла известная американская модель Белла Хадид.

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